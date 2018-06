Veel jeugd op lijst Open Vld 30 juni 2018

Open Vld trekt de kaart van de jeugd in Menen. Met negen jongeren op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van plaats 10 tot en met 18: Tommy Porte, Stan Roose, Jana Taelman, Claire Platteau, Zeno Verschaeve, Ben Windels, Fran D'Haeyere, Jody Schuermans en Studio 100-acteur Jeremy Vandoorne. Eddy Lust is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Michel Ponseele is lijstduwer. Open Vld zet in het kiesprogramma in op jeugdbeleid, een betere sociale mix, betere huizen, een bloeiend handelscentrum, meer jobs en gezonde financiën. (LPS)