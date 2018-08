Vechtjas in cel nadat hij slachtoffer in coma slaat 29 augustus 2018

02u42 0

Sinds een nachtelijke vechtpartij van vrijdagnacht in de uitgaansbuurt op de Vismarkt in Ieper zit een 18-jarige jongeman uit Menen in de cel. De raadkamer verlengde gisteren zijn aanhouding, waardoor hij nog een maand langer in de cel blijft. Na een banale ruzie op café deelde P.L. buiten op het plein aan de Vis- en Kiekenmarkt klappen uit, waardoor vier andere cafégangers gewond raakten. Een van hen liep levensgevaarlijke verwondingen op en lag enkele dagen in coma in het ziekenhuis. Naar verluidt evolueert zijn toestand wel gunstig. Een ander slachtoffer liep een neusbreuk op. Genoeg reden voor de onderzoeksrechter om de vechtjas aan te houden. Hij kwam eerder al in aanraking met het gerecht. Verder onderzoek, onder meer van de camerabeelden in de uitgaansbuurt, moet de precieze omstandigheden van de vechtpartij achterhalen. (LSI)