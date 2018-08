Vaste Vuist trots op nieuwe sporthal 1,7 MILJOEN EURO VOOR ENORME TURNZAAL EN TWEEDE DANSZAAL XAVIER COPPENS

24 augustus 2018

02u24 0 Menen Een nieuwe sporthal met reusachtige turnzaal en tweede danszaal voor sportgroep Vaste Vuist opent vandaag in Lauwe. Kostprijs: 1,7 miljoen euro. De uitbreiding - de tweede al - is noodzakelijk voor de grootste sportclub van Vlaanderen, die maar liefst 1.942 leden telt.

De nieuwe sportzaal, naast de andere sporthal in Lauwe, oogt bijzonder groot en modern. Er zijn een turnzaal, die uitgebreid wordt van 320 naar 1.500 vierkante meter, en een tweede danszaal op de eerste verdieping. Voortaan kunnen alle dansertjes en turners van sportgroep Vaste Vuist trainen in de gloednieuwe sportzaal. "Tot eind vorig seizoen moesten we uitbreiden naar de oude sportzaal én zelfs naar Wevelgem voor onze topsporters, maar vanaf 1 september kunnen we alles weer centraliseren", glundert voorzitter Dries Defossez, die in 2012 een allereerste infovergadering organiseerde.





Goede naam

De oude sporthal werd in 1976 gebouwd en in 1999 kreeg sportgroep Vaste Vuist een danszaal en een turnzaal van 320 vierkante meter. "Maar al na enkele jaren beseften we dat de turnzaal veel te klein was. Het succes van het turnen én onze goede naam in de regio brachten een forse stijging van het aantal leden met zich mee. Eind vorig seizoen klokten we af op 1.942 leden, goed voor de grootste club die aangesloten is bij Gymfed Vlaanderen", zegt Defossez. Vijf jaar na de eerste infovergadering zijn de werken gestart in april 2017. "Anderhalf jaar later is fase één zo goed als afgerond. Vanaf oktober start fase twee met de renovatie van de oude sporthal en daarna zijn de omgevingswerken aan de beurt."





Met de uitbouw van de sportzaal gaat een fors kostenplaatje van 1,7 miljoen euro gepaard. De stad betaalt 1 miljoen euro en ook de provincie past 400.000 euro bij. "Onze club betaalt alle turntoestellen, goed voor 350.000 euro. Omdat wij een regionale club zijn, kregen we ook middelen van de provincie. 59 procent van onze leden komt uit Groot-Menen, 18,5 procent uit Groot-Kortrijk en 10 procent uit Groot-Wevelgem."





Demonstraties

Sportgroep Vaste Vuist blijft ook topsportschool aanbieden voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar in samenwerking met GBS De Wonderwijzer. Op 1 september starten 16 jonge topsportertjes, die zullen trainen met de nieuwste toestellen in een gloednieuwe en ruime zaal. "Wannes Vlaeminck stroomt met acrobatische gymnastiek zo door naar de middelbare topsportschool in Gent." Vanavond opent de nieuwe turnzaal, het grote publiek is zaterdag welkom tussen 10 en 17 uur. "Er zijn rondleidingen en demonstraties en ouders kunnen hun kind of zichzelf inschrijven in een van de 76 nieuwe disciplines. We richten zaterdag ook een indoorspeelplein in", aldus de voorzitter.