Vaste Vuist lanceert eigen biertje Xavier Coppens

17 december 2018

21u49 0 Menen Sportgroep Vaste Vuist uit Lauwe lanceert vanaf dinsdag 18 december een eigen biertje, het ‘Buzzebier’. Meteen is de voorbereiding ingezet naar het eeuwfeest in 2022.

Buzze is een West-Vlaams woord en betekent zoveel als er blijven voor gaan. “Dat is wat we al bijna honderd jaar doen. Buzze geven! Bijna honderd jaar later is dat onveranderd. Ons lijflied luidt: zolang we leven, gaan we buzze geven. Logisch dus dat ons bier de naam Buzzebier krijgt”, vertelt voorzitter Dries Defossez. “We hebben voorlopig 1.800 flessen van 75 centiliter in voorraad en verkopen het bier aan vijf euro per fles. Met de feestdagen in zicht, hebben we ook een pakket in feestverpakking.” Buzzebier is 6,5 graden sterk, blond en werd gebrouwen door Eutropius uit Menen en wordt in een wijnglas geschonken. “Kleur en smaak neigen naar een Brugse Zot, maar het Buzzebier heeft natuurlijk een eigen, unieke smaak.” Het biertje kan aangekocht worden tijdens de openingsuren van het secretariaat in de sporthal in Lauwe.