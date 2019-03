Vandalen vernielen drankautomaat in stationshal VHS

17 maart 2019

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een drankautomaat vernield die opgesteld staat in de wachtzaal van het station in Menen. De automaat werd stukgeslagen. Wanneer precies dat gebeurde, is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar het vandalisme.