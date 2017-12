Vandalen stichten brand in kleedkamers KSCT Menen 02u44 0 Foto Haezebrouck Terreinverzorger Daniël De Decker bij de zwaarst beschadigde kleedkamer. Menen Vandalen hebben enkele kleedkamers van voetbalclub KSCT Menen langs de Volkslaan in Menen zwaar beschadigd door er brand te stichten. "Wellicht hebben ze iets in brand gestoken en door de kleine raampjes gegooid", vertelt terreinverzorger Daniël De Decker (60).

Het was terreinverzorger Daniël De Decker die maandag op kerstdag de onaangename ontdekking deed. "Ik kwam de kleedkamers schoonmaken omdat de U19 kwam trainen", vertelt Daniël. "Aan kleedkamer twee zag ik meteen dat de zijkant van de deur wat zwart was. Toen ik de deur opende, kon ik mijn ogen amper geloven. Op de vloer lag een grote zwarte brandplek. De hele kleedkamer was bedekt met rook, de muren en de vloer zien volledig zwart. Ook in de kleedkamer voor de scheidsrechter en in een technische ruimte was brand gesticht. Maar daar was de schade iets minder groot." Daniël verwittigde meteen de politie en secretaris van de ploeg Guido Knockaert die meteen ter plaatse kwam kijken. "Omdat geen sporen van inbraak zijn, en de deuren onbeschadigd blijken, vermoeden we dat vandalen iets in brand hebben gestoken en dat door de kleine verluchtingsraampjes gegooid hebben die open stonden.", vertelt Guido. "Het is heel jammer dat zoiets moet gebeuren. Nog een geluk dat het vuur zich uiteindelijk zelf heeft gedoofd. Voor hetzelfde geld stonden alle kleedkamers in lichterlaaie.





Wel vaker vandalisme op KSCT Menen

"Om de twee weken krijgen we hier wel met één of andere vorm van vandalisme te maken", zegt Daniël De Decker. "Enkele weken geleden hebben ze geprobeerd om in de kantine binnen te breken door een raam in te gooien, maar dat is niet gelukt. Twee weken later probeerden ze hetzelfde via het dak, en nu dit. We hebben camera's hangen, maar die dienen enkel als afschrikmiddel en nemen niet op. De politie raadde ons aan om toch enkele camera's te hangen die ook effectief opnemen. Wanneer de vandalen de brand hebben gesticht, weten we niet. Voor kerstdag ben ik er een hele week niet geweest omdat er geen trainingen of wedstrijden waren. Hopelijk blijven we nu een tijdje gespaard. (DBEW/AHK)