Vader vermoorde Stefaan Bekaert overleden 12 april 2018

02u36 0

Maandag is Roland Bekaert uit Menen op 81-jarige leeftijd thuis overleden. Roland Bekaert was de vader van Stefaan Bekaert, de betreurde veertiger die begin maart vermoord werd teruggevonden op de zolder van zijn woning. Zowel vader als zoon woonden in de Bruggestraat in Menen.





Roland laat nog een dochter, zijn echtgenote en zijn drie kleinkinderen na.





De uitvaart vindt plaats op zaterdag 14 april om 10 uur in de Sint-Franciscuskerk in Menen. (XCR)