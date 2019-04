Vader van zoontje met autisme krijgt celstraf voor dealen van speed

om schulden af te lossen LSI TT

05 april 2019

13u10

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Menen Een 43-jarige man uit Menen vliegt 27 maanden de cel in en moet een boete van 2.000 euro betalen. Ondanks lopende probatiemaatregelen verkocht Sigurd L. in een half jaar tijd 7 kilo speed en 10 liter vloeibare xtc. “Na een ongeval met twee doden raakte ik opnieuw aan de drugs”, aldus L.

Halfweg 2016 gaf een andere rechter in Kortrijk de man uit Menen, die vroeger in Wevelgem woonde, een autonome probatiestraf van 20 maanden na eerdere drugsinbreuken.

Stuurfouten

Amper een half jaar later knalde L. met zijn Peugeot 206 op oudejaarsdag 2017 langs de Rijksweg in Lendelede frontaal op de wagen van Rosa Parmentier (85) en haar echtgenoot Frans Van Moerkerke (85) uit Waregem. Het bejaarde koppel overleefde de klap niet. De verkeersdeskundige stelde vast dat Sigurd L. stuurfouten maakte. Hoe het precies kwam dat hij twee rijstroken dwarste om uiteindelijk aan de andere kant van de gewestweg terecht te komen, werd nooit duidelijk.

Rijverbod

Ook hijzelf en zijn toen 9-jarig zoontje raakten gewond bij het ongeval. Het jongetje, dat autisme heeft, hield er blijvende letsels aan over. Het leverde L. halfweg 2017 uiteindelijk voor de politierechter drie maanden rijverbod, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 1.500 euro op.

Extraatje

“Na het ongeval raakte ik opnieuw aan de drugs”, bekende L. “Met een invaliditeitsuitkering van 900 euro kwam ik niet rond. De drugsverkoop zorgde voor een extraatje.” De politie kwam de man, een alleenstaande vader van een zoontje van twaalf met autisme, op het spoor in het kader van een ander drugsonderzoek. De speurders zagen hoe hij een kilogram speed kwam leveren. Enkele dagen later dropte hij nog eens een hoeveelheid af op hetzelfde adres. Het parket berekende dat hij daar ongeveer 16.300 euro aan verdiende. Aanvankelijk was sprake van minstens tien kilogram, maar dat werd door de beklaagde betwist en de Kortrijkse strafrechter volgde hem daarin. Hij werd slechts veroordeeld voor de verkoop van een beperkte hoeveelheid drugs en moet 3.000 euro aan drugswinsten terugbetalen. De boete van 8.000 euro is deels met uitstel. Tijdens het proces wees de advocaat van de beklaagde op “zijn schrijnende situatie.” Ondertussen zit L. al zes maanden in voorhechtenis. Zijn advocaat vroeg nog een allerlaatste kans maar de rechter legde hem een volledig effectieve celstraf op.

“Milde straf”

Zijn verdediging schoot ook bij de nabestaanden van het doodgereden koppel uit Waregem in het verkeerde keelgat. “Hij wentelt zich in een slachtofferrol om er zich uit te praten”, aldus de familie van het bejaarde koppel. “Hij kreeg een heel milde straf voor het ongeval. Wij kunnen nooit meer oudejaarsavond vieren.”