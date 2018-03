Uitwerpselen bevuilen transportzone LAR 19 maart 2018

Vijftig vrijwilligers hadden het zaterdagvoormiddag niet makkelijk op een zwerfvuilactie op transportzone LAR in Rekkem. Naast drankverpakkingen vonden ze namelijk ook flessen vol urine en menselijke uitwerpselen. "Het lag vol met kak", zegt directeur Joris Vandecasteele van de afvalintercommunale MIROM. Er is dan ook geen openbaar toilet voor truckers. "Dat heeft geen zin", meent schepen van Milieu Mieke Syssauw (Open Vld). "Er stond al eens een toilet, maar dat werd vernield. Het gaat vooral om buitenlandse truckers die geen klant zijn van de LAR, maar er wel hun rusttijden opnemen voor ze Frankrijk binnenrijden of er overnachten in het weekend. Camerabewaking helpt niet, want daar trekken ze zich niets van aan. De parking afsluiten en klanten van de LAR een badge geven is ook geen oplossing, anders staat het straks vol vrachtwagens in Lauwe en Rekkem. Het gaat over honderden vrachtwagens per dag."





Volgens burgemeester Martine Fournier (CD&V) is verderop een parking inrichten op de grensovergang van de E17 de enige oplossing. "Ik ben er al sinds 2006 mee bezig, maar de Vlaamse overheid moet er eindelijk werk van maken."





Pictogrammen om truckers te tonen waar ze afval moeten deponeren, zouden kunnen helpen, maar voorlopig zijn maar vijf van de vijftig bedrijven op de LAR bereid mee te werken. (LPS)