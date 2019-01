Uittredende raadsleden in de bloemetjes gezet Maxime Petit

30 januari 2019

Net voor de gemeenteraad van woensdag zette het schepencollege de uittredende raadsleden in de bloemetjes. Figuurlijk dan, want ze kregen elk een bedankingswoordje en een fles cava. In totaal werden 18 afscheidnemende raadsleden gevierd maar amper de helft daagde ook effectief op. Karl Debuck had de meeste dienstjaren op de teller: 24 waarvan 12 als schepen. In die periode fungeerde hij ook anderhalf jaar als waarnemend burgemeester. Ook Rudy Nuytten kan met 17 jaar en 11 maanden terugblikken op een mooie periode als raadslid. Hij kwam eerst op voor de sp.a om daarna te zetelen voor de alternatieve linkse lijst Open Stad. In oktober 2018 was hij lijstduwer voor PVDA maar die partij kon geen zetel bemachtigen. “Mijn afscheid als gemeenteraadslid was ingecalculeerd”, geeft hij toe. “Ik heb nergens spijt van en ik heb boeiende momenten gekend. Ik was nooit schepen maar toch was ik altijd voldaan als mijn standpunten effectief uitgevoerd werden. Mijn verzet tegen de industriezone Menen-West heeft in 2014 zijn vruchten afgeworpen en ik hoop dat het industrieterrein er ook in de toekomst niet komt. De Meense politieke ontwikkelingen zal ik op de voet blijven volgen. Vandaar dat ik straks ook met plezier plaatsneem in het publiek tijdens de gemeenteraad.”

De vier uittredende OCMW-raadsleden tekenden wel present. Katrien Dousy (CD&V) had met 18 jaar de grootste staat van dienst maar zij werd per ongeluk bedankt voor amper 1 legislatuur.