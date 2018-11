Uitreiking sportprijzen 13 november 2018

In CC De Steiger worden op vrijdag 23 november de sportprijzen van Menen uitgereikt. Tussen alle kampioenen blinken enkele toppers. Zo wordt Phoëby Bottin (14) beloftevolle jongere in de discipline karate. Haar 17-jarige zus Shanna Bottin wordt sportvrouw van het jaar. Zij heeft een mooi palmares in de discipline karate. Triatleet Bert Verbeke wordt sportman van het jaar. Per week zwemt hij gemiddeld 12 kilometer, fietst 205 tot 300 kilometer en loopt 50 tot 65 kilometer. Minivoetbalploeg Eigen Woonst - 't Ac-Oord wordt sportploeg voor personen met een kwetsbaarheid. Voor de sportploeg van het jaar zitten we bij tennis. Daar verovert de interclubploeg 'dubbel dames +50' van TC De Watertoren de titel. Patrick Isebaert wordt sportverdienste van het jaar voor dertig jaar inzet bij sportgroep Vaste Vuist. (XCR)