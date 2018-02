Uitgebrande auto vermoedelijk het werk van criminelen 03 februari 2018

03u16 0

In een aardewegje langs de Murissonstraat in Rekkem brandde gisterennamiddag omstreeks 14.20 uur een auto volledig uit. Buurtbewoners verwittigden de brandweer nadat ze een grote rookpluim zagen.





Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al in lichterlaaie. "De spuitgasten konden niet anders dan het voertuig gecontroleerd te laten uitbranden. Er werden geen personen aangetroffen bij de auto. Vermoedelijk gaat het om criminelen die de auto daar achterlieten en in brand staken. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig werden er geen verdachten opgepakt. (AHK)