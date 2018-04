Uitbater De Pompeschitter opent Stockbarak 17 april 2018

02u40 0 Menen Kristof Dejonghe, 20 jaar lang de uitbater van café De Pompeschitter in Dadizele, baat met zijn vrouw Cécile Cuvelier de nieuwe zaak 'Stockbarak' uit in de Rijselstraat in Menen.

Je vindt er 'een beetje van alles', zoals Kristof het zelf omschrijft. "Van keukengerief tot werkmateriaal, alles wat we aan een scherpe prijs kunnen aanbieden. Onze specialiteit zijn telegeleide auto's, waar kinderen zelf in kunnen plaatsnemen." De wagentjes kosten 215 tot 325 euro.





"En dat is minder dan wat er over de Franse grens voor wordt gevraagd, want vele Fransen vonden al de weg naar onze winkel. Onze eerste dagen waren alvast geslaagd, we hadden niet verwacht dat we al zoveel volk zouden langs krijgen."





(DBEW/JME)