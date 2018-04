Tweedejaars VTI quizzen digitaal met senioren 25 april 2018

De bewoners van het WZC ter Walle kregen bezoek van de tweedejaars van het VTI Sint-Lucas waarmee ze een digitale quiz speelden. De ouderen mochten via computer, tablet of smartphone de juiste antwoorden proberen te geven op de vragen. Voor sommige senioren was het al een hele opgave om met nieuwe media te werken maar ze genoten wel van de 'speciale' manier van quizzen in het gezelschap van de jongeren. Deze activiteit kadert in een sociaal technisch project tussen school en rustoord. De bedoeling van dit project is om de scholieren in contact te brengen met de senioren. Daarenboven kunnen de ouderen op die manier ook kennismaken met de digitale wereld van de jeugd.





(MPM)