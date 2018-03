Twee zussen samen voor de klas CÉVRINE VERVANGT ZWANGERE COLLEGA VAN HAAR ZUS CÉLINE XAVIER COPPENS

24 maart 2018

02u56 0 Menen In het eerste leerjaar A van GBS De Wonderwijzer staat Céline Colas voor de klas. En sinds deze week mag haar zus Cévrine de andere klas 1B in goede banen leiden. "Zo leuk dat we de hele dag mogen samenwerken", klinkt het bij de zusjes in koor.

Juf Céline Colas (27) is een bekend gezicht in de basisschool De Wonderwijzer in Lauwe. Voor het zevende jaar op rij staat ze voor de klas. Ze leert zesjarigen lezen en rekenen. Sinds deze week zit haar zus Cévrine in de klas naast haar. Ook in het eerste leerjaar, want De Wonderwijzer telt twee eerste leerjaren. "Mijn collega Caro is in zwangerschapsverlof. Het was de ideale kans voor mijn zus om hier te komen werken. Ik twijfelde dan ook geen seconde om de directeur in te lichten", zegt Céline. "Het is niet eenvoudig om nu nog interimarissen te vinden. Wat was ik blij dat de zus van Céline hier meteen kon beginnen", vertelt directeur Philippe Vanlangendonck. Céline volgde een lerarenopleiding, maar haar zus Cévrine is orthopedagoge van opleiding. "Via afstandsonderwijs volgt ze wel een lerarenopleiding en ze heeft al ervaring met het in goede banen leiden van de zorg in verschillende scholen", gaat Céline verder.





Positief stimuleren

De twee klasjes van het eerste leerjaar liggen naast elkaar. Als juf Cévrine twijfelt over een onderwerp of aanpak, dan klopt ze meteen aan bij haar buur, het klasje van haar zus. "Dat is een grote opluchting en voelt zo goed aan. Wij als zusjes mogen naast elkaar lesgeven. Ik mag haar alles vragen. Ik weet het meteen ook als ik stoor bij haar of niet", zegt Cévrine enthousiast. "Mijn zus leerde me bijvoorbeeld dat je zesjarigen het best positief stimuleert", merkt Cévrine. De twee vrouwen komen erg goed overeen en wonen nog allebei samen in Lauwe. "We zijn er opgegroeid en gingen negen jaar naar De Wonderwijzer naar school. Het was hier zeven jaar geleden meteen thuiskomen voor mij", zegt Céline.





Samen voorbereiden

"Thuis gaat het vooral over het eerste leerjaar. Onze papa zit erbij en kijkt ernaar", lacht ze. "Zowel 's avonds aan tafel als 's morgens vroeg wisselen we uit. 'Dit kan je zo aanpakken' en 'moet je die tekst nog lezen met de leerlingen?'" Ze bereiden elke dag samen de lessen voor. En de leerlingen? Die vinden het erg leuk dat de twee hier lesgeven. "Cévrine draagt soms een bril. Toen ze voor het eerst haar bril opzette, dachten de kinderen dat ik twee zussen had die hier kwamen werken. Hilarisch." Het worden dus best leuke en leerrijke maanden voor Céline en Cévrine. "Ik weet nog niet wat volgend jaar me brengt. Ik geef graag les, maar als ik mijn hart volg, dan ben ik liever met zorg bezig. En als dat op een dag kan in De Wonderwijzer bij mijn zus, heel graag!