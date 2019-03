Twee stembureaus in WZC Andante Alexander Haezebrouck

18u30 0 Menen Tijdens de verkiezingen van 26 mei zullen er twee stembureaus komen in het Woonzorgcentrum Andante in de Volkslaan in Menen. “Als dit positief ervaren wordt, zullen we bekijken om ook in andere woonzorgcentra stembureaus in te richten tijdens verkiezingen in de toekomst”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

“Door stembureaus in te richten in een woonzorgcentrum komen we tegemoet aan een eerdere vraag van onze ouderenadviesraad”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Het gaat om een pilootproject waarbij we enkele stembureaus reorganiseren.” Stembureaus 16 en 17 zullen in het woonzorgcentrum Andante ingericht worden, stembureaus 18, 19 en 20 zullen in de school de Duizendpoot zijn. Het is de bedoeling dat bewoners van Andante en de kiezers van de omliggende straten in het WZC zullen gaan stemmen. De stad zal nog uitvoerig communiceren naar de kiezers voor wie dit gevolgen heeft.