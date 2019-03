Twee rijbewijzen ingetrokken na controles in buurt van fuiven VHS

De politie van de zone Grensleie hield in de nacht van zaterdag op zondag een controleactie in de strijd tegen misbruik van alcohol en drugs achter het stuur. Twee bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt voor vijftien dagen en moeten straks naar de politierechtbank.

Bij de controles werd een anoniem politievoertuig ingezet. Dat patrouilleerde intensief in de buurt van fuiflocaties maar bijvoorbeeld ook op de N32 en enkele andere invalswegen. Zes bestuurders bleken onder invloed van alcohol. Eén van die zes werd betrapt in de Lauwestraat in Wevelgem en deed zichzelf eigenlijk de das om. De politie hield daar halt omdat er een voertuig met draaiende motor op het voetpad stond. De bestuurder bleek geïntoxiceerd (ruim 1,7 pro mille) én legde bovendien een positieve speekseltest af. De man was onder invloed van amfetamines. Eén buitenlander had ook te veel gedronken en moest onmiddellijk 1.260 euro ophoesten. De politie trof ook twee bestuurders aan die niet in orde bleken met de verzekering van hun voertuig.