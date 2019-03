Twee panden maken plaats voor nieuwe winkel van 600 vierkante meter Alexander Haezebrouck

14 maart 2019

13u49 0 Menen In de barakken langs de Rijselstraat in Menen zijn twee leegstaande woningen gesloopt. Ze maken plaats voor een nieuwe winkel van 600 m². “Tegen juli zou het nieuwe winkelpand af moeten zijn, “ zegt zaakvoerder Frederic Baelen van Baelen Project Building.

Het gaat om de voormalige panden met huisnummer 220 en 222 in hartje barakken. De panden zijn ondertussen al gesloopt en de bouwwerken van het nieuwe pand kunnen bijna aangevat worden. Wij voorzien een winkelruimte van 600 m² die eventueel kan worden opgesplitst in twee afzonderlijke handelspanden”, zegt Frederic Baelen van Baelen Project Building die de winkel bouwt. “Om de winkel zo goed mogelijk te integreren in het straatbeeld wordt de gevel opgetrokken tot dezelfde kroonlijsthoogte als de aanpalende panden.” Schepen van ondernemen Virginie Breye (N-VA) is tevreden met het nieuwe winkelpand in de barakken. “Hiermee krijgen De Barakken en heel Menen een nieuwe commerciële impuls. Dit nieuw winkelpand staat voor alle duidelijkheid volledig los van de Leiewerken.