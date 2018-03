Twee nieuwe krachten bij de politiezone Grensleie 02 maart 2018

In het stadhuis in Menen legden afgelopen donderdag twee nieuwe agenten de eed af bij de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem). De agent op de foto, inspecteur Peter Deberdt, is sinds 1 januari aan de slag bij de politiezone als motoragent. Hij komt over van de politiezone Brugge. Ook inspecteur Geert Plets legde de eed af. Hij is sinds 1 januari aan de slag bij de afdeling recherche en komt over de politiezone Midow waar hij ook recherchewerk deed.





(AHK)