Twee kandidaten uit Menen op kieslijsten sp.a Maxime Petit

04 april 2019

13u44 0 Menen Met Kasper Vandecasteele op plaats 5 op de West-Vlaamse Kamerlijst van sp.a krijgt Menen opnieuw een kandidaat bovenaan de verkiezingslijsten. Samen met schepen Patrick Roose -op de 18de plaats voor het Vlaams Parlement- vormt hij de tandem van de Meense socialisten bij de komende verkiezingen eind mei.

Kasper Vandecasteele wordt in 2022 schepen van Participatie in Menen en werd onlangs naar voren geschoven als de nieuwe kopman van sp.a Menen in de gemeenteraad. Hij is pas 28 jaar. “Als geboren en getogen Menenaar wil ik met veel enthousiasme meebouwen aan een wereld waar alle talenten ingezet worden om erop vooruit te gaan”, zegt Vandecasteele. “Als dakwerker heb ik voeling met de werkvloer. Ik wil een stem geven aan diegenen die zich zorgen maken om er te geraken aan het einde van de maand. Dat mijn partij zo sterk de kaart van de jeugd trekt, waardeer ik ten zeerste. De 5de plaats voor de Kamer krijgen - dezelfde plaats als bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Menen - maar nu voor heel West-Vlaanderen betekent een enorme blijk van vertrouwen.”

De 46-jarige Patrick Roose -huidig schepen- krijgt de 18de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement. “Een politicus moet oplossingen vinden in plaats van steeds nieuwe conflicten op te zoeken. En juist daaraan heeft ook de nationale politiek meer nood: geen blabla. Eind mei kan iedereen kennismaken met de no-nonsense aanpak van deze nieuwe generatie socialisten”, aldus Roose.