Twee jaar cel en 18.000 euro boete voor cannabisplantage

19 december 2018

Bron: LSI

Een 41-jarige Nederlander is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 18.000 euro voor een cannabisplantage in een loods op het kruispunt van de Schonekeerstraat met de Lauwbergstraat in Lauwe (Menen). Speurders vielen op 14 maart 2015 binnen in de loods nadat ze het doen en laten om en rond de loods al een tijdje in de gaten hadden gehouden. Ze troffen drie loodsen aan die als cannabisplantages werden gebruikt. Bij twee plantages was onlangs geoogst, in een derde loods stonden zo’n 1.000 plantjes in bloei. Via de eigenaars van de loodsen kwamen de speurders terecht bij twee Nederlanders die de loodsen hadden gehuurd. De rechter sprak Ramon V. (34) vrij maar veroordeelde wel Yousof B.