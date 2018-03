Twee gewonden bij botsing 05 maart 2018

02u24 0

Twee automobilisten, een man en een vrouw uit Wallonië, zijn gistermorgen gewond geraakt toen ze op de Plaats in Rekkem frontaal met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde rond half zeven. De klap was zo hevig dat de voertuigen, een Opel Corsa en een Audi A3, wegslingerden. Aanvankelijk werd gedacht dat minstens één van de bestuurders gekneld zat, maar dat bleek niet te kloppen. De vrouw uit de Opel Corsa en de man uit de Audi A3 werden naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Moeskroenstraat plaatselijk een tijdlang afgesloten. Dat leverde geen problemen op, omwille van het vroege uur en doordat er kort omgereden kon worden via de parking op de Plaats. (VHS)