Turners schitteren in clip Intergalactic Lovers 20 februari 2018

02u38 0 Menen Vier turnertjes van sportgroep Vaste Vuist en een van de Wevelgemse turnclub spelen de hoofdrol in de clip van de nieuwste singel 'Talk!Talk!' van de Limburgse rockband Intergalactic Lovers.

Waarom die muzikanten bij een Lauwse club aanklopten? "Eenvoudig. De band zocht jonge turntalenten voor hun nieuwe clip en namen contact op met de Vlaamse turnfederatie Gymfed. Zo kwamen ze bij ons terecht. Een primeur voor de club waar we heel trots op zijn", zegt voorzitter Dries Defossez.





Vaste Vuist is al vele jaren de grootste turnclub van Vlaanderen en traint met verschillende leden mee aan de top. Een van de turnsters die meespeelt, is Lise Verhaeghe. "Er waren te veel meisjes die in aanmerking kwamen, maar via loting mocht ik meespelen in de clip. Ik had nog nooit van de band gehoord, maar ondertussen ben ik hevige fan", lacht Lise. "Het was de zangeres zelf, Lara Chedraoui, die ons entertainde. Ze heeft beloofd om langs te komen in Lauwe met een gesigneerde poster." De vijf jonge turners trokken naar een oude sporthal in Lessines voor de opnames. (XCR)