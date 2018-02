Trucker veroordeeld voor dodelijk ongeval 20 februari 2018

Een 29-jarige trucker uit Menen is volledig verantwoordelijk gesteld voor het ongeval waarbij Martha Tavernier (79) stierf. Op 14 februari vorig jaar werd de moeder van Brugs schepen Martine Matthys (CD&V) met haar personenwagen aangetikt door de vrachtwagen van de twintiger uit Menen. Ze belandde in een gracht langs de Brugse ring en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. "Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is over de aansprakelijkheid", klinkt het bij de nabestaanden. Trucker L. D., die zelf nog in het water sprong om de vrouw te redden, liet na de vorige zitting al verstaan gestopt te zijn als chauffeur. Hij stond toen in tranen voor de rechter. "Emotioneel en fysiek is het te zwaar. Ik ben nu aan de slag als metaalarbeider", vertelde hij. De rechter hield daar nu rekening mee. Hij legde de twintiger een voorwaardelijke celstraf op van drie maanden, een effectieve geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod. Daarenboven legde de rechter hem een extra rijverbod op van negen maanden enkel voor het besturen van een vrachtwagen. (MMB)