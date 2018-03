Trucker krijgt 3 maanden cel na dodelijke aanrijding motard 06 maart 2018

02u38 0 Menen Een 40-jarige trucker uit Menen heeft in de Brugse politierechtbank 3 maanden cel en 8 maanden rijverbod gekregen voor het ongeval waarbij motard Tim Torrekens (41) uit Sint-Kruis het leven liet.

Tim Torrekens uit Sint-Kruis had op 20 juli vorig jaar net zijn dochtertje van 11 naar de dansles gevoerd, toen het op de terugweg naar huis gruwelijk fout liep. Op de Brugse ring knalde de vader ter hoogte van de Generaal Lemanlaan met zijn Honda-motorfiets op een vrachtwagen die linksaf wilde slaan. Tim werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij kort nadien aan zijn verwondingen. Volgens de verkeersdeskundige van het parket was het ongeval niet te wijten aan overdreven snelheid, maar enkel aan het foutieve manoeuvre dat de 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Menen uitvoerde. Hij mocht op die plaats immers niet linksaf slaan en had nog enkele meters moeten doorrijden tot het rode licht.





Gps gevolgd

Trucker M.E. verklaarde na het ongeval dat hij "blindelings zijn gps volgde". Het was voor de politierechter reden genoeg om hem zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw te laten afleggen. "Het mag geen excuus zijn, want de essentie is dat hij links afsloeg zonder voorrang te verlenen", klonk het. Hij legde M.E. ook 3 maanden cel, 8 maanden rijverbod en 2.000 euro boete op. De man werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs en één keer voor rijden onder invloed. Hij kon dan ook geen straf met uitstel meer krijgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer bracht intussen extra signalisatie aan op de plaats van het ongeval.





(SDVO