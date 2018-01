Trucker (27) in coma na ongeval in Rijsel 29 januari 2018

Een 27-jarige trucker uit Rekkem ligt in een kunstmatige coma na een zwaar ongeval in de buurt van het Noord-Franse Rijsel. De vrachtwagen van Kindsey De Winter had een klapband en knalde tegen een geluidsscherm naast de snelweg.





Kindsey vertrok donderdagmorgen rond 3 uur met zijn vrachtwagen van het transportbedrijf Van De Mierop uit Izegem, gevuld met een lading tapijten, richting Parijs. In de buurt van Rijsel liep het mis. De truck kreeg links een klapband. Daarna begon het gevaarte te slingeren, botste tegen een andere vrachtwagen op de pechstrook en kwam tot stilstand tegen een geluidsscherm. De Rekkemnaar werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd. Sindsdien ligt hij in een kunstmatige coma. "Dat zal zeker nog tot vrijdag het geval zijn", vertelt de familie. "Als de druk op zijn hersenen tegen dan niet meer vergroot, kunnen de dokters proberen om hem uit de coma te halen. Het zijn erg moeilijke dagen, we hopen met z'n allen dat hij er goed zal uitkomen." (AHK)