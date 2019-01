Transportbonden blokkeren tijdlang E17 uit protest tegen versoepeling rij- en rusttijden VHS/MPM

07 januari 2019

Een mogelijke versoepeling van de rij- en rusttijden voor internationale buschauffeurs en truckers - iets waar het Europees parlement later deze maand over stemt - is de transportbonden in Vlaanderen in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom blokkeerden ze maandagmorgen een tijdlang de E17 in Rekkem, voor wie naar Frankrijk wou. “De voorstellen zouden het mogelijk maken dat er langer mag gereden worden en tegelijk minder rusttijd moet opgenomen worden”, zegt Liesbet Verboven van ACV Transcom. “Ook zou Europa straks toelaten dat chauffeurs hun lange rusttijd opnieuw in hun vrachtwagens mogen doorbrengen, iets wat nu verboden is. Buschauffeurs die enkel binnenland doen, zouden dan weer twaalf dagen op rij de baan op mogen. Dat is nu enkel toegelaten voor internationale reizen. Zoiets kunnen wij niet aanvaarden. Dergelijke maatregelen brengen de veiligheid van de chauffeurs én de andere weggebruikers in gevaar.” De actie van ACV en ABVV veroorzaakte eerst weinig hinder. Dat veranderde toen in de richting van Frankrijk vanuit Aalbeke een karavaan werd gevormd die stelselmatig snelheid minderde en uiteindelijk in Rekkem effectief halt hield. Daardoor stond het verkeer volledig stil. Rond half tien werd de actie afgeblazen en begon de file zich op te lossen.