Tot zeven maanden cel met uitstel voor

Nederlandse cannabisdealers Alexander Haezebrouck

20 maart 2019

14u48 0

Twee jongemannen uit Nederland zijn veroordeeld tot zeven en vier maanden gevangenisstraf met uitstel voor het bezit en de verkoop van drugs. Tijdens een verkeerscontrole op 21 september vorig jaar werden beide mannen met hun auto aan de kant gezet. Toen de politie vroeg of ze drugs aan boord hadden, overhandigden ze meteen een kleine hoeveelheid cannabis. Maar toen de auto grondig werd gecontroleerd vond de politie nog eens 225 gram cannabis, mooi verpakt in zes verschillende pakjes. De Nederlander gaven toe dat ze ondertussen al zes keer cannabis hadden ingevoerd vanuit Nederland en dat in Menen aan een klant verkochten. De chauffeur was de enige die vanuit Nederland naar Kortrijk kwam om zijn proces te volgen en zei dat hij enkel reed om zijn vriend een dienst te bewijzen, maar niets afwist van de drugs. Naast de voorwaardelijke celstraf is hij ook veroordeeld tot een geldboete van 500 euro, zijn kompaan moet 8.000 euro boete betalen.