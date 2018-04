Tim Lowagie (27) rijdt 50 keer Kemmelberg op voor goede doel 03 april 2018

Tim Lowagie (27) uit Lauwe beklom zaterdagnamiddag vijftig keer de Kemmelberg, voor het goede doel. "Een ongelooflijk dikke merci aan allen die supporterden, zonder jullie was het nooit gelukt", stelt Tim Lowagie. Hij kreeg halfweg een hongerklop, maar zelfs dat stopte hem niet af. De leraar aardrijkskunde in de Prizma Middenschool in Izegem zamelt met de stunt 4.000 tot 5.000 euro in voor #cleanekleren. Die campagne van de organisatie Wereldsolidariteit vraagt aandacht voor de werkomstandigheden van arbeiders in de textielindustrie wereldwijd. "Bedankt aan alle sponsors van de Kemmelberg Challenge", aldus nog Tim Lowagie. Uitrusten paste trouwens niet in het plaatje, want hij is nu met zijn broer Kevin vertrokken op een vijfdaagse... fietsvakantie. (LPS)