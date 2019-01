Tienjarig bestaan MS-huis wordt gevierd met zelfstandig statuut en een Buddy Challenge: “De patiënten bloeien hier helemaal open”



Maxime Petit

23 januari 2019

15u39 1 Menen Na tien jaar werking onder de vleugels van vzw Lidwina in Hasselt, gaat het MS-huis voortaan door het leven als een zelfstandige vzw. De coördinatie blijft in handen van Marleen Deruytere, zelf al 25 jaar MS-patiënte. “Lotgenoten met multiple sclerose kunnen zich optrekken aan mijn positief levensverhaal.”

Marleen straalt als ze ons ontvangt in het MS-huis dat sinds eind 2017 gevestigd is in dienstencentrum Allegro in de Volkslaan. Daar heeft ze ook alle redenen toe want het MS-huis waar ze sinds de oprichting in 2019 al 10 jaar als fulltime vrijwilligster aan de slag is, heeft eindelijk een zelfstandig statuut. “Dat maakt dat we nu nog efficiënter kunnen werken dan vroeger toen we nog afhankelijk waren van vzw Lidwina. De donaties worden nu direct via ons geregeld, zonder dat het een omweg via de vroegere hoofdzetel in Hasselt moet maken. Dat sponsorgeld is zeer belangrijk want zonder de giften kan deze werking niet boven water blijven. Iedereen is hier ook als vrijwilliger aan de slag. Na 10 jaar in het MS-huis in Menen een gevestigde waarde geworden en ook daarom werd het tijd om op eigen benen te staan.”

Toekomst

De toekomst oogt mooi voor de zelfstandige vzw. “We tellen momenteel zo’n 100 patiënten over gans Vlaanderen. Sommigen komen echt van ver om deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren. En we willen graag nog extra bezoekers verwelkomen. Voor bepaalde mensen blijft de drempel echter groot om hier binnen te komen en hun verhaal te doen of om te participeren aan events met lotgenoten. Maar eens ze de stap zetten, bloeien ze hier helemaal open.”

Als medisch proefkonijn zette ik mijn leven een paar keer op het spel Marleen Deruytere

En dat heeft veel te maken met de warme en persoonlijke aanpak van coördinator Marleen Deruytere die in 1993 zelf de MS-diagnose kreeg. “Mijn wereld stond als 24-jarige helemaal stil maar ik heb besloten te vechten tegen de ziekte en positief in het leven te staan. Als verpleegkundige ging ik me verdiepen in de materie en ik fungeerde voor de farmaceutische industrie als proefkonijn want er waren destijds nog geen medicijnen tegen MS. Met bepaalde geneesmiddelen die nu pas op de markt zijn, experimenteerde ik 10 jaar geleden al. Ja, ik heb daarmee toch een paar keer mijn leven op het spel gezet. Een kwarteeuw later is mijn levenskwaliteit nog opperbest. Misschien dankzij de experimenten met medicatie maar vooral ook omdat ik de moed nooit opgaf. Lotgenoten die net de diagnose kregen en helemaal van slag zijn, kunnen zich optrekken aan mijn positief levensverhaal”, zegt Marleen.

Met 20 patiënten naar Bourgondië

Voor het eerst organiseert het MS-huis in samenwerking met JCI Menen-Wevelgem een MS Buddy Challenge. Daarbij gaan 20 MS-patiënten en 10 partners eind april op een vijfdaagse trip naar Bourgondië. “Op reis gaan is voor vele bezoekers van het MS Huis nu eenmaal meer de uitzondering dan de regel”, weet Marleen. “Uiteraard worden ze gesteund door een sterke groep zorgverleners -onder meer een neuroloog, enkele kinesitherapeuten en een vijftal verpleegkundigen- die hen hierbij zullen bijstaan. De leden van JCI nemen de rol van buddy op zich om de patiënten een zorgeloze vakantie te bezorgen. Dat wordt voor alle betrokkenen een unieke belevenis.”

Wie ook in contact wil komen met het MS-huis kan via e-mail contact opnemen met Marleen Deruytere: marleen@mshuismenen.be

Meer info via: http://mshuismenen.be/