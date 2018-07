Terras vernield nadat vuilbak vuur vat 02 juli 2018

In de Harmoniestraat in Menen vatte in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 00.30 uur een vuilnisbak vuur die op een terras van een woning op een eerste verdieping stond. Buurtbewoners hoorden plots een knal, daarna zagen ze een vlammetje boven op het terras. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten en belden aan bij de bewoners. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al uitgebreid. "We waren net op tijd om te voorkomen dat de vlammen ook in de woning zouden slaan", zegt Yves Dubois van de hulpverleningszone Fluvia. "Het was effectief een kwestie van seconden, de ramen waren al gesprongen door de hitte." De brandweer kon niet verhinderen dat het vuur het terras van de woning vernielde. De woning zelf bleef gevrijwaard, niemand raakte gewond. (AHK)