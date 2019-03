Ter Lembeek Wielsbeke goedkoopste woonzorgcentrum, Groenhof Menen duurste Joyce Mesdag

13 maart 2019

18u43 0 Menen De dagprijs in woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke is de laagste van onze regio. De hoogte dagprijs betaal je in woonzorgcentrum Groenhof in Menen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het is de bedoeling om ook in ons nieuw woonzorgcentrum de prijskwaliteitsverhouding zo scherp mogelijk te houden”, zegt Wielsbeeks schepen Abid (CD&V).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid brengt elk jaar alle dagprijzen van alle woonzorgcentra in Vlaanderen in kaart. Dit jaar deed het agentschap dat op 1 mei 2018. Uit die cijfers bleek onder meer dat de gemiddelde dagprijs vorig jaar in een Vlaams woonzorgcentrum 57,59 euro bedroeg, een stijging van 2,29 procent ten opzichte van 2017.

Als we de cijfers er voor onze regio bijnemen, zien we dat Wielsbeke de goedkoopste dagprijs kan aanbieden: 43,21 euro per dag. Dat is niet alleen sterk voor onze regio, dat is meteen ook een van de sterkste prijzen in onze provincie. Ook in Kuurne blijft de gemiddelde dagprijs onder de 50 euro: daar betaal je gemiddeld 48,24 euro per dag.

“De gemiddelde kostprijs per maand in een woonzorgcentrum in Vlaanderen bedroeg vorig jaar 1.727 euro”, zegt Rachida Abid (CD&V), schepen van sociale zaken.” Een Wielsbekenaar betaalt bijna 30 % minder, zo’n 1296 euro per maand. Een bewuste keuze”, zegt schepen van sociale zaken Rachida Abid (CD&V).

“Logisch dat Wielsbeke sterk scoort nu”, weet oppositieraadslid Jan Depotter (U.). “De infrastructuur is zeer verouderd, en er is de laatste jaren amper geïnvesteerd. We zijn zeer benieuwd wat de dagprijs zal worden eens het nieuwe woonzorgcentrum er is…” “Het rusthuis in Wielsbeke is inderdaad aan vernieuwing toe”, zegt Abid. “We werken aan de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum. Alles wordt duurder, dus de dagprijs zal wellicht ook wat stijgen eens het nieuwe wzc er staat. Het is echter de bedoeling om ook in ons nieuw woonzorgcentrum de prijskwaliteitsverhouding zo scherp mogelijk te houden. Tot zolang wordt de dagprijs in elk geval niet veel verhoogd.”

De duurste gemeenten als het op de dagprijs van woonzorgcentra aankomt, zijn Lendelede (58,52 euro), Avelgem (57,08 euro), Harelbeke (56,58 euro) en Menen (56,25 euro). Het duurste woonzorgcentrum vinden we in Menen. In woonzorgcentrum Groenhof betaal je 70,73 euro per dag.

Bij Groenhof nuanceren ze de cijfers van Het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Er zijn een aantal zaken die onze gemiddelde prijs wellicht naar boven halen”, zegt Eva Noyez. “We hebben bijvoorbeeld een aantal dubbele kamers die je als luxe-éénpersoonskamer kan boeken. Op dit moment zitten daar koppels in, maar die 111 euro die je er als één persoon zou voor betalen, trekt ons cijfer wellicht wat omhoog. In de meeste van onze kamers betaal je 65 euro.”

Dat is uiteraard ook nog niet weinig. “Inderdaad. Om te beginnen is dit een splinternieuw woonzorgcentrum, we zijn nog maar open van in mei. Er zijn hele ruime kamers, 22m2, met meubels inbegrepen in de prijs. We kunnen uitpakken met een hele lekkere keuken. Je krijgt ook heel veel voor onze dagprijs, meer dan in vele andere woonzorgcentra. Wifi, een flatscreen, digitale televisie en een koelkast op de kamer, badlinnen,… enkel medicijnen en dokterskosten komen er nog bij. Ons wzc staat op een groot domein te midden een groene tuin waar bewoners zelf bloemen zullen kunnen plukken. We hebben 3 ergotherapeuten die fulltime werken aan de animatie in het wzc, enz. Het is hier ook huiselijker dan de meeste andere wzc’s. Ik hoor het mensen vaak zeggen als ze hier binnenkomen: het heeft meer iets weg van een vakantieverblijf.”

Je vindt alle cijfers op https://www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen.