Ten einde raad omdat hulp niet kwam ZOON MET WAANIDEEËN PLEEGT ZELFMOORD IN CEL NA MOORD OP MOEDER LIEVEN SAMYN

13 juni 2018

02u46 0 Menen Tien maanden nadat hij zijn moeder Sabine Christiaens (50) met messteken om het leven bracht, heeft zoon Huy Nguyen (23) in de gevangenis van Gent zelfmoord gepleegd. Ten einde raad, nadat het psychiatrisch rapport dat tot zijn internering had moeten leiden, maanden op zich liet wachten.

Op 4 augustus vorig jaar verraste Huy Nguyen zijn moeder in de keuken langs achteren en bracht haar verschillende messteken toe. Daarna wikkelde hij haar in een deken en legde haar in de wagen. Vooraleer te vertrekken, waarschuwde hij nog zijn 16-jarige zus die boven was. Huy vertrok in paniek, met de bedoeling zijn moeder ergens in een bos in de Ardennen te begraven. Hij belandde verkeerdelijk in het noorden van Frankrijk. In de buurt van Villeneuve d'Ascq kreeg hij wroeging en vroeg een vrouw waar hij in de buurt een ziekenhuis kon vinden. Toen de vrouw hoorde wat er zich had afgespeeld, verwittigde ze de hulpdiensten. Onder het bloed kon Huy opgepakt en later uitgeleverd worden. Hij had na experimenteel druggebruik al enkele maanden last van waanideeën. Zijn familie was daar van op de hoogte en had hulp gezocht in psychiatrie maar verder dan een crisisopname van enkele dagen was het niet gekomen.





Psychose

Van bij de start van het onderzoek was duidelijk dat hij de moord wellicht in een psychose pleegde en dus ontoerekeningsvatbaar was. Hij had te kampen met waanideeën en zijn moeder dook daarin vaak op als gevaar. Het was evenwel negen maanden wachten op een verslag van de gerechtspsychiater om dat officieel te bevestigen. En dat hakte er zowel bij Huy als zijn familie, die hem bleef steunen, hard op in. "Huy is ziek en zit in de gevangenis niet op zijn plaats", had vader Anh-Tu al wanhopig uitgeschreeuwd. "In de cel zit hij tussen echte criminelen en behandeling voor zijn geestesstoornis is er amper."





Traagheid van justitie

Halfweg februari beval de KI in Gent dat Huy N. van de gevangenis in Ieper naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent moest worden overgebracht. Maar daar maakte hij vorige week zelf een einde aan zijn leven. Enkele dagen vooraleer de raadkamer zijn internering zou bevelen en hij dus gepaste hulp zou kunnen zoeken. "Ondraaglijk", klinkt het bij Anh-Tu en zijn advocaat Serge Defrenne. "In nauwelijks tien maanden tijd echtgenote én zoon te moeten begraven. De miserie die een mens kan dragen, is niet oneindig." De man is ondertussen volledig ingestort. "De traagheid van het gerechtssysteem en het nijpende tekort aan gerechtsexperten is nogmaals schrijnend aangetoond", klinkt het bij Serge Defrenne. "Ik hoop alleen maar dat door deze zaak er eindelijk méér gerechtsexperten en -psychiaters kunnen komen. Dan is de dood van Huy en Sabine niet voor niets geweest." Het overlijden betekent meteen het einde van alle gerechtelijke ontwikkelingen.