Teaser festival Grensrock zorgt voor onrust Maxime Petit

10 januari 2019

15u47 0 Menen Is Grensrock in een diepe rouw gedompeld? Wie het Instagramaccount en de Facebookpagina van het Meens festival raadpleegt, zou geloven van wel.

De laatste drie geposte foto’s kleuren immers helemaal zwart. Daarbij geen woordje uitleg en dat zwengelt de negatieve speculaties alleen maar aan. Meteen werd de link gelegd met sponsor Pierre Vandeputte van Galloo Recycling die de geldkraan voortaan dichtdraait. Kan het festival overeind blijven zonder de inbreng van de 15.000 euro van de vroegere gulle sponsor? Grensrockbestuurslid Jano Debergh denkt van wel. “We gaan sowieso verder en ik garandeer dat er in 2019 weer een rockfestival georganiseerd wordt in het Brouwerspark. In welke mate we het vertrek van Galloo als sponsor kunnen opvangen is nog moeilijk in te schatten aangezien we pas de komende weken en maanden onderhandelen met alle potentiële geldschieters. Maar ik verwacht eigenlijk geen onoverkomelijke problemen.”

En de zwarte foto’s dan op de sociale media van Grensrock? “Ach, dat zijn gewoon teasers. Er viel deze week in verschillende Meense hoeken nieuws te rapen en wij willen uiteraard niet onderdoen. Binnenkort lichten we alles toe”, blijft Debergh erg op de vlakte. “Ik kan wel al verklappen dat het positief nieuws is en dat we helemaal niet in de rouw zijn.”

Ander bestuurslid Tim Lefever treedt hem bij. “Grensrock 2019 wordt volop voorbereid en komt helemaal niet in het gedrang. Wat er in 2020 gebeurt, beslissen we pas in augustus. Binnenkort onthullen we zelfs de eerste namen van de komende editie.”

Zaterdag zijn alle vrijwilligers van het gratis rockfestival uitgenodigd op de wedstrijd van volley Menen tegen Borgworm. Na de match volgt de traditionele nieuwjaarsreceptie van supportersclub Ziejollid. Al valt er dan allicht niet veel te vieren nu er een dik mistgordijn hangt over de toekomst van de club.