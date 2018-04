Teams lopen samen voor het goede doel 05 april 2018

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe en Running Team Lauwe steunen dit jaar 'Stichting tegen Kanker'. De twee sportverenigingen nemen op 22 en 23 september deel aan 'Levensloop Kortrijk'. De bedoeling is om permanent 1 deelnemer per vereniging op het parcours te hebben. "Vanaf 12 april organiseert RTL een Start2Run op de terreinen van KWSC Lauwe op donderdagavond om 19.30 uur en zondagmorgen om 9 uur. Inschrijven voor de Start2Run kan via dries@vastevuist.be. Kostprijs voor leden van sportgroep Vaste Vuist Lauwe bedraagt euro10, niet-leden betalen euro20."





(BPW)