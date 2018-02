T-Rexschedel, iemand? 27 februari 2018

In Ecoshop in Menen, een winkelketen waar iedereen zijn tweedehandsspullen kan verkopen en in ruil een deeltje van de verkoopprijs aan Ecoshop afstaat, kan je tegenwoordig een dinosaurusschedel op de 'kop' tikken.





Het gaat -uiteraard- om replica's , in kunststof, van de Tyrannosaurus Rex. "De man die ze verkoopt, had een groot aantal van die schedels opgekocht, meer dan hij er zelf kon verkopen, en hij probeert ze nu via onze keten aan de man te brengen", zegt David Vanhoutteghem, gerant in de vestiging in Menen. "Hoeveel we er in totaal hebben, weet ik niet. Maar hier hebben we er een 30-tal binnen gekregen, en normaal liggen ze in al onze vestigingen."





De schedels, zo'n 40cm groot, kosten 40 euro. "Ze verkopen best wel vlot", zegt David. "Zo kwamen er al een aantal ouders de schedels halen voor in de kamer van hun kindjes, die fan zijn van alles wat met dino's te maken heeft. De fossielenclub van in het Franse Roncq kwam ook al haar voorraad inslaan. Ik vermoed dat er nog wel wat interesse zal komen nu de nieuwe Jurassic Park eraan komt." (JME/GUS)