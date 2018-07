Summer@Lauwe met straattheater 20 juli 2018

Zaterdag palmen 23 internationale straattheateracts het centrum in voor de 5e editie van Summer@Lauwe. "De strafste act is de 'Saurus' uit Nederland, waarbij drie reusachtige prehistorische vogels door de straten trekken", zegt voorzitter Steven Holvoet. "Maar ook de andere acts beloven voor spektakel te zorgen." Voor kinderanimatie zorgt avonturencentrum Avanco. Er zijn ook tal van foodtrucks, en de lokale horeca zorgt voor talrijke terrasjes. 's Avonds om 22.30 uur is er een vuurspektakel, daarna sluit het traditionele vuurwerk onze feestdag af." Michiel Coine (20) voert zijn act 'Shit Happens' op. Hij woont in Brugge, maar is afkomstig uit Menen. "Ik kijk er wel naar uit om in mijn thuisstad op te treden. Vrienden en familie hoeven nu niet tot in Brugge of Gent te komen om me aan het werk te zien." In zijn act raakt Michiel opgesloten in een toilet, en een half uur lang haalt hij de gekste toeren uit om er weer uit te raken. "Ik begin met de meest logische oplossingen, door onder de deur en boven de deur te proberen kruipen, maar het wordt almaar gekker. Uiteindelijk geraak ik er wel terug uit, dat ik kan ik al prijs geven." Meer info vind je op https://www.summeratlauwe.com/





(JME)