Studenten Vives palmen kleuterafdeling in ELKE DAG TONEELTJE VOOR KINDEREN OVER ACTUEEL THEMA XAVIER COPPENS

20 januari 2018

02u34 1 Menen In de kleuterklassen in basisschool De Wonderwijzer staan tijdelijk vijf jonge juffen in de klas. Het zijn studenten van Vives Kortrijk/Tielt die het drie weken lang voor het zeggen hebben. "We leren veel bij over het lichaam", juicht kleuter Roel Staelens (5).

Terwijl studenten van hogescholen vroeger alleen hun stages moesten afleggen, kiezen hogescholen voortaan om hun studenten in groep naar een school te sturen. En dat blijkt zo zijn voordelen te hebben. Drie weken lang heeft basisschool De Wonderwijzer bezoek van de studenten Eva Defraeye, Sophie Catteuw, Nassima Abied, Axelle Derycke en Lisa Dobbels. Samen bereiden zij drie weken lang de lesjes voor voor alle kleutertjes in de gemeenteschool. "Aangepast aan het niveau en leeftijdsverschil van de kleuters natuurlijk", merkt Sophie op. "We staan alleen voor een klasje, maar bereiden de thema's zelf voor en starten elke morgen met een gezamenlijk toneeltje. Een teamstage biedt alleen maar voordelen voor ons. Er komen meer ideeën naar boven, het is leuk om samen te werken, maar we zijn ook kritisch voor elkaar. En we kunnen ons hart eens luchten bij elkaar, maar verdelen ook het werk en lenen materiaal van elkaar."





Thema aanbrengen

Nu de griep in het land is, is het thema ziek zijn erg actueel en dankbaar. "Op een speelse manier wordt het thema aangebracht bij de kleutertjes. Eerst ontdekken ze het lichaam en we eindigen volgende vrijdag met een slotapotheose met alle kleuters. Ouders en grootouders worden uitgenodigd om naar school te komen, dat heel even omgebouwd wordt tot ziekenhuis. Alle ouders en grootouders zijn ziek én het zijn de kinderen die hen zullen verzorgen en zich inleven in de rol van arts, verpleegster, secretaresse ..." De kleuters reageren enthousiast. "We leren de verschillende lichaamsdelen aan de hand van een liedje. En onze nieuwe juf, die toevallig ook Sophie heet, maakt geregeld fopjes", reageert Roel Staelens (5).





Sluitstuk

De teamstages bieden ook voordelen voor de stageschool en de hogeschool. "De teamstages zijn het sluitstuk van de verschillende stages van de studenten. Met meer studenten op een school kan er klasoverstijgend gewerkt worden", weet Lisa Caenen van Vives, campus Kortrijk.





"De teamstages zorgen voor een sterk werkveld met een grote zelfstandigheid van onze studenten die na de opleiding goede leerkrachten worden. Naast de teamstages is de basisschool De Wonderwijzer ook een werkplek leren waar enkele studenten het hele jaar door twee dagen per week langskomen." In De Wonderwijzer is Griet Anthone drie uur per week vrijgesteld om de samenwerking met Vives te coachen. "Onze kleuterleiders krijgen de kans om tijdens die drie weken navormingen te volgen of zelf samen thema's voor te bereiden. Het is goed dat de studenten het hele klasgebeuren overnemen."