Studenten fietsen bijna 5.000 euro bij mekaar voor Tandem West 25 juli 2018

02u26 0

Studenten Henrik Soetaert (Menen) en Emiel Knockaert (Wervik), die in juni samen met een negental sympathisanten een fietstocht van 500 km naar Reims ondernamen voor het goede doel, hebben heel wat geld verzameld. De volledige opbrengst van meer dan 4.728 euro gaat naar vzw Tandem West, een vereniging uit Koksijde die activiteiten organiseert voor mensen met een mentale beperking. Henrik Soetaert was in de wolken: "Aanvankelijk hadden we een bedrag van rond de 500 euro in gedachten maar als je bijna tien keer meer ophaalt, dan kun je niet anders dan euforisch zijn."











(MPM)