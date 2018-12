Stroompanne treft honderden gezinnen

10 december 2018

Honderden gezinnen moesten het maandagnamiddag ongeveer een uur lang zonder stroom stellen. Aanleiding was een spontaan kabeldefect dat problemen veroorzaakte op het middenspanningsnet. De problemen situeerden zich niet alleen in Menen maar ook in Rekkem en Lauwe. Netwerkbeheerder Eandis stuurde onmiddellijk enkele interventieteams ter plaatse om het euvel te herstellen. Dat lukte nog binnen het uur.