Stop met roken via lasertechniek 24 november 2018

Zelfstandig verpleger Xavier Vankeirsbilck uit Lauwe wil rokers helpen stoppen met roken en begeleidt hen met lasertherapie.





"Dat is snel, makkelijk en pijnloos en gebaseerd op accupunctuur. Dankzij de behandeling stopt een roker met roken zonder ontwenningsverschijnselen, want het lichaam heeft niet langer nood aan nicotine."





Vankeirsbilck ging een week op cursus in Antwerpen en meent de enige in Zuid-West-Vlaanderen te zijn die deze laserbehandeling aanbiedt. Op zijn website stop-met-roken.be lees je er meer over.





(XCR)