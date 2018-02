Stijn Deman is voortaan Habanos-specialist 06 februari 2018

02u48 0 Menen Als kersverse Habanos-specialist mag Stijn Deman van dagbladhandel Albert voortaan de meest exclusieve Cubaanse Havana-sigaren verkopen. "En die vind je slechts in een beperkt aantal sigarenzaken", weet Deman.

Om die erkenning te bekomen, trok hij eind vorige maand naar Cuba om er het proces van plant tot sigaar onder de loep te nemen."





Na vijf dagen bezoeken en luisteren, kregen we een examen met veertig vragen. Met slechts een fout scoorde ik het best van alle deelnemers. Binnenkort mag ik alle speciale limited editions van de Havana-sigaren verkopen, toch wel een hele eer", vindt de dagbladhandelaar. Stijn Deman runt zijn krantenzaak al twaalf jaar, maar twee jaar geleden sloeg hij een nieuwe weg in. Hij focust zich sindsdien op de betere sigaren en hij serveert ook koffie. De klassieke dagbladproducten blijft hij uiteraard ook nog verkopen.





"Ik heb toch al klanten van Roeselare en Waregem die speciaal naar Rekkem rijden voor een kist Cubaanse sigaren. De Franse markt veroveren is niet evident, want met tabak mag je tegenwoordig niet veel reclame meer maken." (XCR)