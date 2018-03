Stiefvader ontkent slagen aan 6-jarige 29 maart 2018

Een 32-jarige man uit Veurne ontkent dat hij het 6-jarig zoontje van zijn vriendin uit Menen heeft geslagen. Voor de slagen maar ook voor weerspannigheid en een gewelddadige diefstal riskeert Joeri V. 28 maanden celstraf.





Na een verblijf bij zijn ex in Menen, stelde de vader van het jongetje blauwe plekken vast op de ribben en de schouders. Hij diende klacht in bij de politie. Audiovisueel verhoor bij de politie bevestigde zijn vermoeden: de jongen verklaarde dat hij door de nieuwe vriend van zijn moeder werd geslagen en dat zijn moeder het ook vaak flink te verduren kreeg. Joeri V. is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden liep hij al tal van veroordelingen op.





Toen de politie op 25 januari bij zijn vriendin in Menen aanklopte na meldingen van overlast, vluchtte hij over de daken weg. Toen hij toch gevat kon worden, deelde hij slagen en schoppen aan de agenten uit. Op 6 februari tot slot trok hij met geweld een fototoestel van de schouder van een Fransman die aan het Bevrijdingsplein in Menen foto's aan het nemen was. Vonnis op 2 mei. (LSI)