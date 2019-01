Start van carnavalsseizoen met kindercarnaval en showavond Maxime Petit

31 januari 2019

Komende zaterdag begint het nieuwe carnavalsseizoen in de grensstad met in de namiddag het kindercarnaval in Park Ter Walle. De eerste editie vorig seizoen was meteen een schot in de roos en daarom gaan de carnavalisten met grote verwachtingen op zoek naar opvolgers voor kinderprins Rémi I en kinderprinses Mercedes I. Het nieuwe kinderprinsenpaar krijgt een plaatsje op de praalwagen in de grote carnavalstoet die op zondag 17 maart voor de 43ste keer het centrum van Menen doorkruist. Ze kunnen daar schitteren naast Prinses Carnaval Sofie. Zij wordt zaterdag voorgesteld tijdens een showavond, eveneens in Park Ter Walle. Geen traditionele prinsenverkiezing omdat er zich net als vorig jaar maar één kandidaat aanbood. Paul Bruna zal de showavond opluisteren met een ambiancevol optreden.