Stadsbestuur betaalt kosten door staking 02 augustus 2018

02u44 0

Het stadsbestuur van Menen heeft beslist de extra kosten die drie jeugdbewegingen hebben moeten maken om op de stakingsdag 11 juli op hun kampplaats te raken, terug te betalen, in totaal zo'n 250 à 300 kinderen. "Het gaat om Chiro Padiro Lauwe, KSA Menen en Scouts De Vlasschaard Lauwe", zegt schepen van jeugd Griet Vanryckeghem (N-VA). "Op 11 juli zouden zijn normaal met de trein naar hun kampplaats gaan, maar door de staking hebben ze een firma moeten aanspreken om hen per bus naar hun kampplek te brengen. Wij vinden niet dat jeugdbewegingen moeten opdraaien voor de kosten door een onverwachte staking. Daarom gaan we de kosten terugbetalen." Om welk bedrag het gaat, is nog niet geweten. (MPM/JME)