Sponsorloop brengt 630 euro voor brugfiguren Rode Kruis op Peter Lanssens

21 januari 2019

08u20 0

Een sponsorloop in basisschool De Kleine Prins, tijdens de eindejaarsmarkt op 14 december, brengt 630 euro op. Het geld gaat naar de werking van de brugfiguren van het Rode Kruis, die bijna dagelijks vrijwillig de school helpen met huiswerk- en studiebegeleiding. De cheque werd op zaterdag 19 januari overhandigd aan de brugfiguren, tijdens de nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van de school in de August Debunnestraat in Menen.