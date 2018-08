Spaarpotje gestolen uit cafétaria 27 augustus 2018

In de cafétaria van CC De Steiger in Menen werd afgelopen week in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De dieven gingen aan de haal met het spaarpotje dat nog achtergebleven was. De dieven verschaften zichzelf toegang tot de cafétaria door de achterdeur open te breken. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. (AHK)