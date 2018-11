Solidariteit op de Barakken voor Noël en Mika na brand 28 november 2018

02u23 0 Menen Een dag nadat een brand de woning van Noël Endron (57) en Michaelle Bourgois (51) in Menen onbewoonbaar maakte, springen heel wat mensen in de bres om hen te helpen. Op Facebook is de steungroep 'Noël en Mika' gestart.

Maandagnamiddag brak er brand uit in een kleine rijwoning op de Barakken. De bewoners, Noël en Michaelle, waren net in De Kring om er ouderen te helpen bij een activiteit in het kader van de Week van de Smaak. "In de voormiddag had ik kaarsen gemaakt", vertelt Noël. "Deze wou ik verkopen om geld in het laatje te brengen voor de komende feestdagen. Maar het vuur had ik zeker gedoofd. Ik vermoed dat één van onze honden het gasfornuis weer heeft aangezet." Noël en Michaelle verblijven momenteel in een hotel, maar zullen binnenkort naar een crisiswoning van het OCMW kunnen verhuizen. Ondertussen krijgen ze heel wat steun, onder meer van Rinda Samyn, wijkwerker Jan Wielockx en stagiaire Iene Gheysen. "We kregen zelfs al een trui en een broek", vertelt het koppel. Op Facebook richtten Sarah Verschelde, Ludovic Choeur en Patrick Depla de 'Steungroep Noël en Mika' op. "Om gecoördineerd wat spullen zoals kledij en toiletgerief te verzamelen", vertelt Sarah. "Noël en Michaelle hielpen als vrijwilliger vaak anderen, nu is het onze beurt te helpen." Wie zijn steentje wil bijdragen, volgt best de Facebookgroep.





Spullen brengen kan naar de Hogeweg 179 of Edgar Tinelstraat 25.





(LSI)