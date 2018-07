Socialistische overheidsvakbond legt sluis plat 31 juli 2018

02u43 0 Menen De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft gisteren aan de sluis in Menen actie gevoerd tegen de plannen van de Vlaamse regering om het ambtenarenstatuut te hervormen.

Vanaf 7 uur 's morgens lieten ze geen enkele rivierboot meer door, tot 18 uur 's avonds.





"Bij de hervorming van het ambtenarenstatuut zouden de mensen na 30 dagen ziekte terugvallen op maar 65 procent van het loon", zegt Jan Van Wesemael van ACOD. "Bovendien vallen ook heel wat premies weg, al na 30 kalenderdagen in plaats van de huidige 35 werkdagen, wat ook een inkomstenverlies betekent én dit zal ongetwijfeld ook een weerslag hebben op de pensioenen."





Begrip

Er was begrip bij de schippers, zegt Van Wesemael. "De Vlaamse Overheid bespaart op veel verschillende vlakken, zij merken dat ook. Om 18 uur 's avonds konden ze allen hun weg weer verderzetten."





Met hun vakbondsactie willen ze overleg afdwingen met minister Homans. "We zijn nog 'braaf' geweest nu", zegt Van Wesemael. "In de verlofperiode had onze actie maar een invloed op een 25-tal schepen. Dit was echter maar een voorproefje. We zijn van plan om de komende zomermaanden de stakingen op te drijven, tot een algemene staking van al het personeel van de Vlaamse Overheid na de zomer."





