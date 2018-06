Snoep gestolen bij inbraak op school 04 juni 2018

In de basisschool voor buitengewoon lager onderwijs De Vlier werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. 's Morgens stelde het personeel vast dat een kopraam aan de toiletten geforceerd was. De klaslokalen werden doorzocht maar er verdween alleen snoep. Een deel daarvan werd ter plaatse opgegeten. (VHS)